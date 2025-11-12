Haberler

İnegöl'de Merdaneli Ütü Kazası: Elif A. Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl'de Merdaneli Ütü Kazası: Elif A. Hastaneye Kaldırıldı
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir öğrenci yurdunda çalışan Elif A., merdaneli ütü ile çalışırken ellerini sıkıştırdı ve yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde öğrenci yurdunda ellerini merdaneli ütüye sıkıştıran Elif A. (38), kaldırıldığı hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alındı.

Olay saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Yurt Sokak'taki öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurtta çalışan Elif A., merdaneli ütüyle ütü yaptığı sırada sıkışan kumaşı tutmak isterken ellerini sıkıştırdı. Ellerini güçlükle çıkaran Elif A., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ellerinde üçüncü derece yanıklar oluşan kadın, ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
