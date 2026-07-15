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Lastiği patlayan cip şarampole düştü; 3 yaralı

Lastiği patlayan cip şarampole düştü; 3 yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan cipin şarampole düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde lastiği patlayan cipin şarampole düştüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. Bozüyük'ten Balıkesir yönüne giden Ramazan Ö. (67) yönetimindeki 10 AUG 886 plakalı cip, iddiaya göre ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan araç, yol kenarındaki şarampole düştü. Kazada sürücü ile araçta bulunan Yurdagül Ö. (66) ve Metin Y. (21) yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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