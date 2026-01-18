Bursa'da kuzenini bıçakla yaralayan kişi yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuzenini bıçakla yaralayan 24 yaşındaki Özgür K. gözaltına alındı. Yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Süleymaniye Mahallesi Mustafa Özsaraç Sokak üzerinde Özgür K. (24), teyzesinin oğlu Yusuf E'yi (23) boynundan bıçakla yaraladı.
Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evine ulaşan ve daha sonra yere yığılan Yusuf E'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Özgür K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.