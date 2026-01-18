Haberler

Bursa'da kuzenini bıçakla yaralayan kişi yakalandı

Bursa'da kuzenini bıçakla yaralayan kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuzenini bıçakla yaralayan 24 yaşındaki Özgür K. gözaltına alındı. Yaralı Yusuf E. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kuzenini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Süleymaniye Mahallesi Mustafa Özsaraç Sokak üzerinde Özgür K. (24), teyzesinin oğlu Yusuf E'yi (23) boynundan bıçakla yaraladı.

Olay yerinden yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evine ulaşan ve daha sonra yere yığılan Yusuf E'nin yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yusuf E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Özgür K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz

Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum! Mesaj net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Arda Güler İspanya'yı salladı

Arda Güler tüm ülkeyi salladı
Terör örgütü Tabka'dan çekilirken hapishanedeki esirleri infaz etti

Terör örgütünden kanlı infaz! Kaçarken hepsini tek tek öldürdüler
Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönebilir

Görüşmeler başladı! Edin Dzeko geri dönüş yolunda
Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi

Yorgunluk şikayetiyle gitti, milyonda bir görülen hastalığı olduğunu öğrendi
Muş'tan Bursa'ya giden otobüs Elazığ'da saldırıya uğradı

Otobüsteki yolcu tuvalete gitmek istedi, ortalık savaş alanına döndü
Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın Hull City'si Manchester United'dan transfer yaptı

Resmi açıklama geldi! Manchester United'dan transfer yaptı