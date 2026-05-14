Haberler

Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 550 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu yakalanarak toplamda 550 bin TL para cezası aldı. Sürücü alkolmetreyi reddetti ve ehliyetsiz araç kullandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında park halindeki otomobile çarparak durduruldu. Sürücüye toplam 550 bin TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Meltem İ., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan otomobil, park halindeki 16 ALT 003 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede Meltem İ.'ye, 'dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, 'alkolmetreyi üflemeyi reddetmek'ten 150 bin TL ve 'ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.

Haber - kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Inter'den bir şampiyonluk daha

İtalya Kupası'nda şampiyon belli oldu
Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı

Arazi anlaşmazlığında kan döküldü: Kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Kayıp olarak aranan 5 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Saatlerdir kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç'tan kahreden haber
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG

Bu takımı kim durduracak? Şampiyonlar!
Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur

Altın satışına getirilen yeni yasak Kapalıçarşı'yı karıştırdı: Sektör durur
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı

2-0 öne geçtiği seride kabusu yaşadı