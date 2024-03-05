İnegöl'de kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedilen kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kız arkadaşının ağabeyi tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaralandı.

İddiaya göre Kadir D. (22), kız arkadaşı Rabia Ş'yi ikamet ettiği Çorum'un Alaca ilçesinden rızasıyla alıp İnegöl'e getirdi.

Rabia Ş'nin ağabeyi F.Ş, düğün alışverişi için dışarı çıktıkları sırada Kadir D'yi darbetti. F.Ş, daha sonra kardeşini de yanına alarak otomobille uzaklaştı.

Yaralanan Kadir D. ise sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.