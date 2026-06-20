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İnegöl'de kiraz ağacından düşen kadın yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 67 yaşındaki Nuran E. yaralandı. Kadın, hastanede tedavi altına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Nuran E. (67) yaralandı.

Kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki bahçesinde kiraz ağacından meyve topladığı sırada dengesini kaybeden Nuran E., önce evin damına ardından savrulup, yere düştü. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine sevk edlen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Nuran E., ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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