Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp, ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Gültekin B. (60) ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Paşaören Mahallesi'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki kiraz ağacına çıkan Gültekin B., meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan Gültekin B., yakınları tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Gültekin B., daha sonra ileri tetkik ve tedavi için Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı