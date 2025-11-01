İnegöl'de Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

KIZI DA KURTARILAMADI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekicinin hafif ticari araca çarptığı, Ebru Coşkun'un (53) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kızı Zeynep Coşkun da kurtarılamadı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde 3 yaralının tedavisi sürerken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,