İnegöl'de Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekicinin hafif ticari araca çarpması sonucu Ebru Coşkun hayatını kaybederken, ağır yaralanan kızı Zeynep Coşkun da kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
KIZI DA KURTARILAMADI
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çekicinin hafif ticari araca çarptığı, Ebru Coşkun'un (53) yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan kızı Zeynep Coşkun da kurtarılamadı. İnegöl Devlet Hastanesi'nde 3 yaralının tedavisi sürerken, İnegöl Cumhuriyet Savcılığı'nca kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel