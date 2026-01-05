Tartıştığı kayınbiraderini acımadan vurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir kişi tartıştığı kayınbiraderini silahla yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken; saldırgan gözaltına alındı.
- Bursa'nın İnegöl ilçesinde Nurefeddin B. (66), kayınbiraderi Fahrettin S.'yi (44) silahla vurarak yaraladı.
- Yaralanan Fahrettin S. hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
- Saldırgan Nurefeddin B. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, tartıştığı kayınbiraderini silahla vurarak yaraladı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.
Bursa'da İnegöl ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'ta bulunan bir evde Nurefeddin B. (66) ve kayınbiraderi Fahrettin S. (44) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KAYINBİRADERİNİ SİLAHLA YARALADI
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nurefeddin B, yanında bulunan tabancayla kayınbiraderine ateş etti.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Fahrettin S'yi, ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bacağından yaralanan ve tedavisi devam eden Fahrettin S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Gözaltına alınan Nurefeddin B'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.