Bursa'da bir imalathanede ayağına makine düşen işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir palet imalathanesinde çalışan 65 yaşındaki işçi Mehmet Akif Acar'ın ayağına kapitone makinesi devrildi. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir imalathanede ayağına makine düşen işçi ağır yaralandı.
Akhisar Mahallesi Eski Bursa Yolu Caddesi'ndeki bir palet imalathanesinde çalışan Mehmet Akif Acar'ın (65) ayağına kapitone makinesi devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci