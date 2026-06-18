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Merdivenden düşüp yaralanan işçi, inşaatın 5'inci katından kule vinçle indirildi

Merdivenden düşüp yaralanan işçi, inşaatın 5'inci katından kule vinçle indirildi
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Bursa İnegöl'de 6 katlı bir site inşaatında merdivenden düşerek yaralanan işçi Halil Ö., kule vince takılı sepetle 5. kattan indirildi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 6 katlı site inşaatında merdivenden düşerek yaralanan Halil Ö. (46), kule vince takılı sepetle 5'inci kattan indirildi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki site inşaatında meydana geldi. 6 katlı inşaatın 5'inci katında çalışan Halil Ö., dengesini kaybederek merdivenden düştü. Yaralanan işçinin bulunduğu noktadan güvenli şekilde tahliye edilmesi için kule vinç devreye sokuldu. Halil Ö., demir sepete yerleştirilerek vinç operatörünün kontrolünde yaklaşık 15 metre yükseklikten zemine indirildi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İlk müdahalesi gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Halil Ö., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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