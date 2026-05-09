İnşaat işçileri arasında sopalı-yumruklu kavga

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat sahasında 20 işçinin karıştığı sopalı ve yumruklu kavga sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, inşaat işçileri arasında çıkan, 5 kişinin yaralandığı sopalı-yumruklu kavga, kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven Bulvarı'ndaki site inşaatında meydana geldi. İşçiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre, 20 işçinin karıştığı kavgada taraflar birbirine sopa ve yumruklarla saldırdı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İkram D. (52), sağlıkçılar tarafından ambulansa alınırken, bazı işçiler ise yaralıya saldırmaya devam etti. Ambulans şoförü kapıları kapatıp, bölgeden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavgada yaralanan Miraç M. (21), İshak M. (22), Mahsun D. (19) ve Servet D. (17) ise özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
