İnegöl'de İlçe Bazlı Afet Risk Azaltma Çalıştayı gerçekleştirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İl Afet Riski Azaltma Planları (İRAP) 2027-2032 İlçe Bazlı Afet Risk Azaltma Çalıştayı düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bursa Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen İlçe Bazlı Afet Risk Azaltma Çalıştayları kapsamında Yıldırım ilçesinin ardından İnegöl'de "Birlikte Planla, Dirençli İnegöl-Güvenli Bursa" mottosuyla çalıştay düzenlendi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Bursa AFAD Müdürü Mehmet Buldan, bu sürecin temel hedefinin raflarda kalan bir belge değil, sorumluluğu tanımlı, kaynağı belirlenmiş, takvime bağlanmış ve izlenebilir bir İl Afet Risk Azaltma Planı ortaya koymak olduğunu belirtti.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve AFAD temsilcileri de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, ilçedeki afetlere hazırlık çalışmaları ve kentsel dönüşüm projeleri tanıtıldı, Doç. Dr. Mustafa Şenkaya, Prof. Dr. Eyübhan Avcı ve Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu birer sunum yaptı.

Çalıştayın ikinci bölümünde, akademisyenlerin moderatörlüğünde yürütülen tematik masa çalışmalarında deprem, sel, taşkın, kütle hareketleri, meteorolojik ve iklim değişikliği kaynaklı afetler ile endüstriyel kazalar ve yangınlar başlıklarında kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Kurum temsilcileri, meslek odaları ve yerel paydaşların katılımıyla riskler analiz edildi, öncelikli risk alanları belirlenmiş ve somut eylem önerileri geliştirildi.

Kaynak: AA / Burcu İnanır
