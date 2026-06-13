Bursa'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolunda seyir halinde olan Uğur A. idaresindeki 16 SYD 02 plakalı otomobil ile Tahsin Tarık A. idaresindeki 16 BBS 521 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle 2 otomobildeki 3'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.