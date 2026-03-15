İnegöl'de Hatalı Sollama Kaza Getirdi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hatalı sollama yapan sürücünün hafif ticari aracıyla karşıdan gelen otomobil arasında baş gösteren tehlikeli durum, otomobilin araç kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü, kaza olmadan durmayı başardı.
İnegöl ilçesinden Yenişehir yönüne tek şeritli yolda ilerleyen 16 BCE 886 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki TIR'ı sollamak için ters şerit değiştirdi. O sırada karşı yönden gelen 16 LKA 16 plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar B., panikle fren yapıp, direksiyonu sağa kırıp, kazayı önledi. O anlar otomobilin araç kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı