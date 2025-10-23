İnegöl'de Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası bulunan B.G.'yi yakaladı. Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (35) yakalandı.
Hükümlü, sağlık kontrolünün ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel