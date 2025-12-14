İki grubun tekmeli-yumruklu kavgası kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Olay, Kent Meydanı'nda gerçekleşti ve çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, İnegöl ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel