İki grubun tekmeli-yumruklu kavgası kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, İnegöl ilçesi Kent Meydanı'nda meydana geldi. Gençlerden oluşan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar, yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.