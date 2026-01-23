Haberler

Bursa'da forkliftten düşen kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasında meydana gelen forklift kazasında, üzerine çıktığı forkliftten düşen 49 yaşındaki Yüksel E. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Cerrah Mahallesi 3. Sanayi Caddesi'ndeki bir mobilya fabrikasının bahçesine kamyonetiyle talaş almaya gelen Yüksel E. (49), üstüne çıktığı forkliftten düşüp yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yüksel E.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık incelemesinin ardından cenaze İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
