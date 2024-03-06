İnegöl'de firari hükümlü kadın yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan H.T'yi (35) yakalayarak hakkında işlem başlattı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü kadın yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada, kesinleşmiş 2 yıl hapis cezası olan H.T'yi (35) yakalayarak hakkında işlem başlattı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.