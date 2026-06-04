İnegöl'de firari hükümlü yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.K., jandarma ekiplerince kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.
Çalışmada, kırsal Sarıpınar Mahallesi'nde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. (41) yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci