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İnegöl’de fabrika yangını; 1 saatte söndürüldü

İnegöl’de fabrika yangını; 1 saatte söndürüldü
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BURSA’nın İnegöl ilçesindeki metal işleri fabrikasında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki metal işleri fabrikasında çıkan yangın 1 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü.

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren metal işleri fabrikasında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanı fark eden çalışanlar binayı tahliye ederken, ihbarla adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Büyüyen alevler ekiplerin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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