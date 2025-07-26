İnegöl'de Fabrika Çatısından Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 8 metre yüksekten beton zemine düşerek ağır yaralanan Turgay Genç, hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde 8 metre yüksekliğindeki fabrika çatısından beton zemine düşen Turgay Genç (39), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, çarşamba günü saat 18.00 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2'nci Cadde'deki kullanılmayan bir fabrikada meydana geldi. Çatıda söküm işlemi yapan Turgay Genç, dengesini kaybederek yaklaşık 8 metreden kafa üstü beton zemine düştü. Yaralanan Turgay Genç, mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavisi süren Genç, dün akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesini rağmen kurtarılamadı. Turgay Genç'in İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

-Arşiv görüntülerle

Haber Yavuz YILMAZİNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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