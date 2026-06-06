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Erik toplarken ağaçtan düşüp, yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen 70 yaşındaki Osman B., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Osman B. (70), yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Eymir Mahallesi'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki erik ağacına çıkan Osman B., meyve topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman B., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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