Bursa'da elektrik akımına kapılarak 2. kattan düşen işçi ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde inşaatta çalışan 33 yaşındaki Fırat Y., elektrik akımına kapılıp dengesini kaybederek 2. kattan düşerek ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik akımına kapılarak 2. kattan düşen inşaat işçisi ağır yaralandı.
Kırsal İsaören Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Fırat Y. (33), yerden 2. kata çektiği demirlerin enerji nakil hattına temas etmesiyle elektrik akımına kapıldı.
Bu sırada dengesini kaybeden Fırat Y, yaklaşık 5 metre yükseklikten zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Fırat Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel