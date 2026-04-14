Bursa'da düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir evde düdüklü tencerenin patlaması sonucu 36 yaşındaki Sinem A. yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.
Kırsal Kurşunlu Mahallesi'ndeki bir evde Sinem A. (36) yaptığı yemeği kontrol ederken düdüklü tencere patladı.
Tenceredeki yemeğin sıçramasıyla vücudunda yanıklar oluşan kadın, ihbar üzerine olay yerine gönderilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadir İnci