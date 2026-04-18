Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde su yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olayın ardından sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Domaniç-İnegöl kara yolu Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde Murat B. (39) idaresindeki 16 BUT 870 plakalı su yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüye, tırın camı kırılarak ulaşıldı.
Araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadir İnci