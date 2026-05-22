Akıntıya kapılıp 1 kilometre sürüklendi, çalılara tutunarak hayatta kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan bir kişi, yaklaşık 1 kilometre sürüklendikten sonra çalılara tutunarak hayatta kaldı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılan adam hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan bir kişi, akıntıyla beraber 1 kilometre sürüklendikten sonra çalılara tutunarak hayatta kaldı. Konuşma güçlü çektiği ve yanında kimliği de bulunmayan kişiyi bulunduğu yerden itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Bedre Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında oturan ve dengesini kaybederek suya düşen yaklaşık 30 yaşlarındaki bir adam, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, aranan kişiyi yaklaşık 1 kilometre ileride dere içerisindeki çalılıklara tutunmuş halde buldu. Soğuk suda uzun süre kaldığı öğrenilen adam, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alkollü olduğu iddia edilen, yanında kimliği bulunmayan ve konuşmakta güçlük çektiği belirlenen adamın kimlik bilgilerine ulaşmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
