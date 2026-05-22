Dereye düşen kişi suda 1 kilometre sürüklendi, çalılara tutunarak hayatta kaldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılıp, suda 1 kilometre sürüklenen bir kişi, çalılara tutunarak hayatta kaldı. Konuşma güçlü çektiği ve yanında kimliği de bulunmayan erkek, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde bulunan Bedre Deresi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dere kenarında oturan ve dengesini kaybederek suya düşen yaklaşık 30 yaşlarındaki bir erkek, akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede çalışma başlatan ekipler, akıntıya kapılan kimliği henüz öğrenilemeyen kişiyi yaklaşık 1 kilometre ileride dere içerisindeki çalılıklara tutunmuş halde buldu. Soğuk suda uzun süre kaldığı öğrenilen vatandaş, ekiplerin dikkatli müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan vatandaş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, alkollü olduğu iddia edilen, yanında kimliği bulunmayan ve konuşmakta güçlük çektiği belirlenen vatandaşın kimlik tespiti için çalışma başlattı.

