Bursa'da cansız bedeni dere yatağında bulunan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan kişinin, cesedinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yaralanma bulunmayan kadını dere yatağına indirerek boğduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mezit-7 bölgesinde dere yatağında ölü olarak bulunan kadının, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Dere yatağına indirip elleriyle boğarak öldürdüğü öğrenilen tır sürücüsü Arif Ç.(51), Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerince Bursa'da yakalandı.

Olay, 12 Temmuz günü saat 17.30 sıralarında Bursa- Ankara yolu İnegöl ilçesi Mezit Mahallesi mevkisindeki derede meydana geldi. Aracıyla Bursa'dan Konya'ya giden Mehmet Ali Han, Mezit Deresi kıyısında mola verdi. Serinlemek için dere yatağına inen Han, derenin kenarında yarı çıplak halde hareketsiz yatan kadını gördü. Han'ın ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi kadının öldüğünü belirledi.

ÜZERİNDE HERHANGİ BİR İZE RASTLANMADI

Savcılık ve olay yeri incelemelerinin ardından kat'i ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan kadının,Semra Elmasolduğu tespit edildi. Adli tıp kurumunda yapılan ön otopside, cesedin üzerinde herhangi bir darp, kesici veya ateşli silah yarasına rastlanmadığı öğrenildi.

TEK BAŞINA YAŞIYORDU

Eşinden ayrıldıktan sonra Balıkesir'in Altıeylül Mahallesi'nde tek başına yaşadığı öğrenilen Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği Balıkesir'e götürülmek üzere yakınlarına teslim edilerek defnedilmişti.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Bursa Jandarma komutanlığı ekiplerinin yoğun çalışması sonucu cinayet şüphelisi Arif Ç.(51) Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Dere yatağında bulunan kadının boğarak öldürdüğü belirlendi. Sorguda suskunluğunu koruyan şüpheli, 24 saat süren sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. şüpheli, Adliyeye çıkarılırken basın mensuplarının sorusuna da yanıt vermedi. Şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.