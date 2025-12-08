Bursa'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir depoda çıkan yangın söndürüldü.

Kırsal Deydinler Mahallesi'ndeki bir binaya ait depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası depoda hasar oluştu.