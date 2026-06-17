Define aramak için kazılan çukura düşen inek kurtarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde define aramak için kazıldığı iddia edilen çukura düşen inek, sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, merada otlayan inek define aramak için kazılan çukura düştü. Durumu fark eden hayvan sahibi, çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarma çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucu çukurun kürek ve kazma yardımıyla genişletilmesiyle bulunduğu yerden çıkarılan hayvanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İNSAN YA DA ÇOCUK DÜŞEBİLİR'

Olay sonrası tepki gösteren hayvan sahibi, bölgede defineciler tarafından açılan kaçak kazı çukurlarının ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, "Bugün hayvanımız düştü, yarın bir insan ya da çocuk düşebilir. Bu çukurların kapatılması ve sorumluların bulunması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı