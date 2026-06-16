Haberler

İnegöl'de Cipin Çarptığı Otomobil Kaldırıma Çıktı: 4 Yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolsüz kavşakta cipin çarptığı otomobil 5 metre sürüklenerek kaldırıma çıktı. Kazada 4 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde cipin çarparak sürüklediği otomobilin kaldırıma çıkarak durduğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde Paşaören ile Hicran sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Hicran Sokak'ta seyir halinde olan Aylin Y. (44) yönetimindeki 16 LVU 58 plakalı cip, Paşaören Sokak'tan çıkan Vedat Ç.'nin (28) kullandığı 48 DG 673 plakalı otomobile yandan çarpıp sürükledi. 5 metre sürüklenen otomobil kaldırıma çıkarak dururken, sürücüler ile cipteki Ayşe Ç. (43) ve otomobildeki Ayişe Ç. (66) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel, yeni parti kurarsa Mansur Yavaş gitmeyecek

Özel'e bir şok da Mansur Yavaş'tan! Kararını açıkça söyledi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Festivalde cep yakan kiraz pazarda 70 liraya düştü! Vatandaş tezgahlara akın etti

Pazarda fiyatı görenler gözlerine inanamadı
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı

Film sahnesi gerçek oldu! Akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Remzi Sanver hakkında tahliye kararı

Cezaevindeki eski rektör hakkında yeni karar
Dev banka 'yeni altını' ilan etti: Tarihi rekorlara çok az kaldı

Dev banka 'yeni altını' ilan etti! Tarihi rekorlara çok az kaldı
Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi

Spam zannettiği mesaj hayatını değiştirdi
Hyundai'den Türkiye'ye 715 milyon Euro değerinde yatırım

Otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor! Dudak uçuklatan yatırım
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi

Üç lideri defterden sildi