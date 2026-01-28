Haberler

Çatı Tamiri Yapan İşçi Düştü, Yakınları SUV Aracın Bagajında Hastaneye Götürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatı onarımı yapan Erdal K., kiremitlerin kırılması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. Yaralı, yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tamir ettiği çatıdan düşerek yaralanan Erdal K. (40), yakınları tarafından SUV aracın bagajında hastaneye götürüldü.

Sabah saatlerinde, kırsal Yeniceköy Mahallesi 842'nci Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatısını onaran Erdal K., bastığı kiremitlerin kırılması sonucu tavan arasına düşüp yaralandı. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düşen Erdal K., yakınları tarafından SUV aracın bagajına konularak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

