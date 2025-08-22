İnegöl'de Bisikletli Kaza Geçirdi, Hastaneye Kaldırıldı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kamyonetin bisikletliye çarpması sonucu 28 yaşındaki M.E yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.E'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

K.Ü. idaresindeki 16 KEE 71 plakalı kamyonet, Sinanbey Mahallesi 25. Metal Sokak'ta bisiklet sürücüsü M.E'ye (28) çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralan M.E, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
