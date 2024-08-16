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İnegöl'de balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen 5 yaşındaki Mahmut Mustafa ağır yaralandı. Babası ve komşusu tarafından hastaneye yetiştirilen çocuk, durumu ağır olduğu için Bursa'ya sevk edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 1'inci kattaki evlerinin balkonundan düşen Mahmut Mustafa (5), ağır yaralandı. Hafif ticari araçla hastaneye getirilen Küçük Mahmut'u, babası ve komşusu kucaklarında taşıyarak acil servise yetiştirdi. Durumu ağır olan Mahmut, Bursa'ya sevk edildi.

İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Kırçiçeği Sokak'ta bu sabah 3 katlı apartmanın 1'nci katındaki evlerinin balkonunda oynarken korkuluklardan sarkan Mahmut Mustafa, kafa üstü beton zemine düştü. Oğlunu kanlar içinde gören 2 çocuk babası Suriye uyruklu Ali Mustafa, ismi öğrenilemeyen komşusunun da yardımıyla ticari aracına aldığı oğlunu, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Oğlunu kucağına alan Ali Mustafa, komşusunun da yardımıyla onu acil servise yetiştirdi, o anlar cep telefonu ile görüntülendi. Doktorların ilk müdahalesini yaptığı Mahmut, hayati tehlikesi bulunduğu için ambulans ile Bursa'da Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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