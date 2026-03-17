Bursa'da geyik sürüsü yola indi, sürücüler şaşırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki sürücüler, yol kenarında yaklaşık 10 geyikten oluşan bir sürüyle karşılaştı. Uzmanlar, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının daralması ve yiyecek arayışı nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabileceğini belirtti.

İnegöl ilçesi Hacıkara Mahallesi'nde sabah saatlerinde seyir halindeki araçların sürücüleri, yaklaşık 10 geyikten oluşan sürüyle karşılaştı. Doğal yaşam alanlarından çıkarak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen geyikler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kısa süre yol kenarında ilerleyen geyik sürüsü, daha sonra hızla yön değiştirerek ormana girip, gözden kayboldu.

UZMANLAR YİYECEK ARAYIŞI VE YAŞAM ALANLARININ DARALMASI ÜZERİNDE DURUYOR

Uzmanlar, özellikle kırsal bölgelerde yaban hayvanlarının zaman zaman yiyecek arayışı ya da doğal yaşam alanlarının daralması nedeniyle yerleşim yerlerine yaklaşabildiğini belirtiyor. Bu tür durumlarda sürücülerin daha dikkatli olması ve ani manevralardan kaçınması gerektiği vurgulanıyor.

Öte yandan, geyiklerin doğal ortamlarında görüntülenmesi doğaseverler tarafından sevindirici bir gelişme olarak değerlendirilirken, bölgedeki yaban hayatının zenginliğini de bir kez daha gözler önüne serdi.

Haber: Yavuz YILMAZ- Kamera: İNEGÖL/(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
