Haberler

İnegöl'de Anız Yangını Korkuttu

İnegöl'de Anız Yangını Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerleşim alanlarına yakın bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saat içinde söndürüldü. Yangında 30 dönümlük arazi zarar gördü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir tarlada çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Yangında, 30 dönümlük alan zarar gördü.

Huzur Mahallesi'ndeki bir tarlada çıkan anız yangını, kısa sürede büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bir tarlada çıkan yangından yükselen duman ilçenin birçok noktasından görülürken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yoğun bakımda tedavi gören Ufuk Özkan hakkında şaşırtan iddia

Yoğun bakımdaki Ufuk Özkan hakkında üzen iddia
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'in avukatı davayı üstlendi, Minguzzi ailesine gelen tehdit mesajları kesildi

"Filden büyük fil avcısı var" dedirten gelişme: Tehditler bitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.