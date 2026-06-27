Bursa'da anız yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan anız yangınında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.

Kırsal Kulaca Mahallesi'ndeki sürülmüş hububat tarlasında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Bağ evi ile römorklardaki lastiklere sıçramadan söndürülen yangında 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı