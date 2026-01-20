Haberler

Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada sürücü 1.44 promil alkollü çıktı

Sena ile Şilan'ın öldüğü kazada sürücü 1.44 promil alkollü çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında, 22 yaşındaki Sena Arslan ve 20 yaşındaki Şilan Kızılveren hayatını kaybetti. Gençlerin cenazeleri, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 1.44 promil alkollü sürücü Selahattin Y.'nin (28) kullandığı otomobilin ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden Sena Arslan ile Şilan Kızılveren'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sena Arslan'ın cenazesi, Mesudiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Şipali Mahallesi Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

KONSERVATUVAR ÖĞRENCİSİYMİŞ

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 3'üncü sınıf öğrencisi olduğu ve tatil için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Şilan Kızılveren için ise cemevinde tören düzenlendi. Kızılveren, tören sonrası Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaralı otomobil sürücüsü Selahattin Y. ile Onur C.'nin (25) ise hastanede tedavileri sürüyor.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Bakanlıktan kritik uyarı: Kar ve fırtına yolda