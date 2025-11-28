İnegöl'de 600 Kiloluk Silindir Altında Kalan Mühendis Yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki orman ürünleri fabrikasında, tamir sırasında 600 kiloluk demir silindirin altında kalan makine mühendisi Mertcan A. yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan mühendis hastaneye sevk edildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Makine tamiri yapan makine mühendisi Mertcan A.'nın üzerine 600 kilo ağırlığındaki demir silindir düştüğü belirtildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan mühendis, ihbarla adrese sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
