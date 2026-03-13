Bursa'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, mahallelinin ihbarı üzerine gerçekleşti.
Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Evden dumanlar yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.
Yangında, yan binadaki dairede ikamet eden bir kadının elindeki kovayla yangını söndürmeye çalıştığı ve ekiplerden yardım istediği görüldü.