Bursa'da binanın teras katında çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binanın teras katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olay, mahallelinin ihbarı üzerine gerçekleşti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hamidiye Mahallesi Suyolu Cami Sokak'taki 4 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından yangın bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında, yan binadaki dairede ikamet eden bir kadının elindeki kovayla yangını söndürmeye çalıştığı ve ekiplerden yardım istediği görüldü.

