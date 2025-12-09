Bursa'da 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cumhuriyet Mahallesi Muhabbet Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel