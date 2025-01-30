İnegöl'de 2 Tırın Çarpışması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki tır arasında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası yangın çıktı, yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde Ankara istikametinde seyreden Süleyman Balantekin (48) idaresindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Özbekistan uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle tırlarda yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Süleyman Balantekin, hastanede hayatını kaybetti, diğer sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.