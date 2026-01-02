Kastamonu'da tarihi İnebolu evleri karla kaplandı
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde tarihi ahşap evler, kar yağışıyla beyaza büründü. Yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreyi, köylerde ise 1,5 metreyi buldu. Ulaşıma kapanan köy yolları ve renkli evlerin karla kaplanması fotoğrafçılar tarafından ölümsüzleştirildi.
İnebolu'ya kar yağmasının ardından yüksek rakımlı mahallelerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, köylerde 1,5 metreyi buldu.
İlçeye bağlı 58 köy yolu ise ulaşıma kapandı.
İnebolu'nun tarihi ahşap evleri de karla kaplandı.
Fotoğrafçılar ve vatandaşlar, rengarenk evlerin beyaz örtüyle kaplanmasını kayıt altına aldı.
