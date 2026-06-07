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Kastamonu'da boz ayı ve çakal fotokapanla görüntülendi

Kastamonu'da boz ayı ve çakal fotokapanla görüntülendi
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir köylü tarafından kurulan fotokapan, bölgede dolaşan dev bir boz ayı ve bir çakalı görüntüledi. Ayının hem gece hem gündüz aktif olduğu kaydedilirken, köylüler tedirgin olduklarını belirtti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kurulan fotokapana büyük bir boz ayı ve çakal takıldı.

Belen köyü Fadara Mahallesi'nde köy sakinlerinden Murat Duman'a ait fotokapan, bölgede dolaşan dev bir boz ayıyı görüntüledi. Kayıtlara göre ayının hem gece hem de gündüz saatlerinde bölgede dolaştığı görüldü.

Görüntülere, bölgede dolaşan bir çakal da yansıdı.

Duman, AA muhabirine, köydeki evine 200-300 metre mesafedeki bir noktaya fotokapan yerleştirdiğini söyledi.

Bir süre sonra cihazı kontrol ettiğini belirten Duman, "Fotokapana baktığımda büyük bir ayının farklı tarihlerde aynı bölgede dolaştığını fark ettim. Fotokapan o anları saniye saniye kayda almış. Ayının büyüklüğünü görünce köylü halkı olarak tedirgin olduk. Sürekli buralarda dolaşıyor." dedi.

Kaynak: AA / Kadir Yıldırım
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