IndiGo Uçağı Mumbai'de İniş Sırasında Kuyruğunu Piste Sürdü

Hindistan'ın IndiGo havayolu şirketine ait bir uçak, Mumbai'deki havalimanında kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında kuyruğunu piste sürttü ancak ikinci denemede güvenli bir iniş gerçekleştirdi. Olayda yaralanan olmadı.

YENİ DELHİ, 17 Ağustos (Xinhua) -- Hindistan'ın özel havayolu şirketi IndiGo'ya ait bir uçak, cumartesi günü Mumbai kentindeki uluslararası havalimanında kötü hava koşulları nedeniyle iniş sırasında kuyruğunu piste sürttü. Uçak, ikinci denemesinde başarılı şekilde iniş yapmayı başardı.

Havayolu sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Bangkok-Mumbai seferini gerçekleştiren uçağın ilk iniş denemesinde kuyruğunun piste temas ettiği, yerel saatle 03.00 civarında yapılan ikinci denemede ise güvenli şekilde iniş yaptığı belirtildi.

Sözcü, 16 Ağustos'ta Mumbai'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Airbus A321 tipi uçağın alçak irtifada pas geçme manevrası yaparken kuyruğunun piste temas ettiğini, ikinci iniş denemesinde farklı bir yaklaşım izlenerek sorunsuz iniş gerçekleştirildiğini ifade etti.

200'den fazla yolcunun bulunduğu uçakta küçük çaplı hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

