Aydın'da Tek Katlı Evde Yangın: 81 Yaşındaki Kadın Komşuları Tarafından Kurtarıldı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, 81 yaşındaki Ayşe Yalnız komşularının yardımıyla kurtarıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Ayşe Yalnız (81), komşularının yardımıyla kurtarıldı.

İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi'ndeki tek katlı evde saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ayşe Yalnız'ı komşuları çıkardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yalnız'ın durumunun iyi olduğu belirlendi. Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
