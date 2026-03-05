Haberler

Aydın'da müstakil ev alev alev yandı

Aydın'da müstakil ev alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin sahibi Hatice T. yangın sırasında uyumaktaydı ve zorlukla dışarı çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Erbeyli Mahallesi'nde Hatice T.'nin yalnız yaşadığı tek katlı müstakil evde saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede tüm evi sararken, yangın sırasında içeride uyuyan Hatice T. hızla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Küme düşecek denen takımıyla belki de City'i şampiyonluktan etti
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

Bunu hesap etmemişti! İran'ın "Ucuz" stratejisi Trump'ı mat edebilir
Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu

Pehlevi'yi öyle böyle kandırmadılar! Canlı yayında herkese rezil oldu
Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe

Küme düşecek denen takımıyla belki de City'i şampiyonluktan etti
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap

Maç sonu Altay Bayındır için flaş açıklama