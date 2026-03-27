MSB kaynakları: İncirlik'te herhangi bir saldırı ya da olumsuz bir durum yok
Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Üssü'nde sirenlerin çaldığına dair yapılan paylaşımların yanlış alarm olduğunu açıkladı. Herhangi bir saldırı veya olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi.
Bakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada, "Sanal medyada İncirlik'te sirenlerin çaldığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Herhangi bir saldırı veya olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Yanlış alarm olduğu değerlendirilmektedir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı