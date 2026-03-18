İncirlik'te ABD, İspanya, Polonya ve Katar askeri görev yapıyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede; İncirlik Üssü'nde NATO ve ikili anlaşmalar temelinde ABD, İspanya, Polonya ve Katar'a ait askeri personelin görev yaptığı, bu unsurların NATO'nun Türkiye'ye yönelik güvence tedbirleri kapsamında hava savunma, muhabere destek ve muharebe hizmet destek görevleri icra ettiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Adana İncirlik'teki 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı havada yakıt ikmal uçakları, muharip uçaklar, genel maksat helikopterleri ve insansız hava araçlarından oluşan hava unsurları görev yapıyor. Üs ve üzerindeki tüm tesislerin mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne ait. İncirlik'te yürütülen tüm faaliyetler, Türkiye'nin egemenlik hakları, milli mevzuatı ve taraf olduğu uluslararası anlaşmalar doğrultusunda Türk makamlarının kontrol ve koordinasyonunda gerçekleştiriliyor.

ÜSSÜN KULLANIMINA 1954 YILINDA BAŞLANDI

İncirlik Üssü'nün inşasına, 1943 yılında gerçekleştirilen 2'nci Kahire Konferansı'nda alınan kararların ardından 1951 yılında başlanmış, üs 1954 yılında tamamlandı. Üssün kullanımına, 23 Haziran 1954 tarihinde imzalanan 'Askeri Kolaylıklar Anlaşması' sonrasında başlandı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ABD tarafından Türkiye'ye silah ambargosu uygulanması üzerine Türkiye, 1975 yılında İncirlik ve Çiğli'de NATO kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere tüm ABD askeri faaliyetlerini durdurdu. ABD Kongresi'nin Eylül 1978'de ambargoyu kaldırmasının ardından Türkiye'deki ABD askeri faaliyetlerine yeniden izin verildi.

ÜSSÜN GENEL KONTROLÜNDEN TÜRK MAKAMLARI SORUMLU

Türkiye ile ABD arasındaki askeri ilişkilerin hukuki çerçevesi, 29 Mart 1980 tarihinde imzalanan Savunma ve Ekonomik İş Birliği Anlaşması (SEİA) ile yeniden düzenlendi. Bu anlaşmayla daha önce yürürlükte bulunan 'Askeri Kolaylıklar Anlaşması' geçerliliğini yitirdi; İncirlik Üssü'nün kullanımına ilişkin usul ve esaslar da söz konusu anlaşma ve bunu tamamlayan düzenlemelerle belirlendi. İncirlik Üssü, Türkiye'nin verdiği izin ve belirlenen usuller doğrultusunda NATO görevleri, ikili anlaşmalar ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları uyarınca yürütülen faaliyetlere destek amacıyla kullanılabiliyor. Üs içerisindeki güvenlik ve düzen ile üssün genel kontrolünden Türk makamları sorumlu. Üs Komutanlığı'nda görev yapan yabancı unsurların personel, teçhizat, faaliyet ve tesis kullanımlarına ilişkin hususlar da ilgili anlaşmalar doğrultusunda Türk makamlarının bilgisi ve onayı ile yürütülüyor.

İNCİRLİK, TÜRKİYE'NİN KONTROLÜNDE

